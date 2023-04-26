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Сегодня, 09:15

Тренер 2Drots Кузнецов: «Хочется попасть в РПЛ, но согласно регламенту. Wildcard — это смешно»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты 2Drots.
Фото Василий Пономарев/2DROTS
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Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о том, готов ли клуб к участию в РПЛ. Ранее руководители 2Drots просили о wildcard для участия в премьер-лиге.

— Это смешно!

— Но в перспективе нескольких лет клуб готов к такому переходу?

— Мы готовы, но должны действовать по регламенту и начинать со второй лиги. Да, мы хотим подниматься выше, но нужно многое переделать: требуются профессиональные контракты с игроками, база, стадион, условия, спонсоры, детская школа.

У нас огромная армия болельщиков, многие хотят у нас играть — надо делать просмотры, создавать школу. Но под это нужны спонсоры.

Конечно, хочется попасть в РПЛ. Это большой вызов для нас. Даже если не в качестве тренера, я мог бы стать консультантом, заниматься футбольной составляющей. Женя с Никитой (основатели и президенты 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк. — Прим. «СЭ») будут отвечать за финансы, медийность, имидж. Я знаю, что нужно футбольному клубу, как он должен развиваться.

Но двигаться следует поступательно, согласно регламенту. Это будет лучше для нас. А если станем проситься пустить в РПЛ просто так, то нас всерьез воспринимать никто не будет. Мы не особенные и должны соблюдать все правила, если хотим стать профессиональным клубом.

2Drots являются двукратными чемпионами Медиалиги. Этот клуб является единственным, которому удавалось завоевать титул в истории турнира.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. «Почему в России тренеру, который уже три команды загубил, дают тренировать четвертую?» Кузнецов — о победе над ЦСКА, медиафутболе и РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
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