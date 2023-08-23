Тренер «Акрона» Калешин раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин поделился мнением о шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого. Он заявил, что эта программа не про футбол.

«Готов ли посетить их шоу? Не готов. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несет», — приводит слова Калешина РИА Новости.

Дзюба и Слуцкий вместе ведут YouTube-шоу «Ну, так нельзя». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.