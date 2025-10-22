Видео
22 октября, 12:18

Тренер «Акрона» Тедеев назвал Дзюбу львом

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал «СЭ», на какое животное похож нападающий клуба Артем Дзюба.

— Артем Дзюба — лев, — сказал Тедеев «СЭ».

Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо «Акрона», он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану Демирспор» и «Локомотив».

В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

16

  • ONIKAN2013

    Какой он лев? Он порнокопытный.

    23.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Лев, держащий в руке х...вост)))

    23.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Бгг

    23.10.2025

  • Sergey Sparker

    На животное он конечно похож, очень даже. Но, уж, не на лва, точно. Скорее на обезьяну, макаку. У этих обезьян очень популярно любимое развлечение этого субъекта.

    22.10.2025

  • merniloskut

    Голубой!

    22.10.2025

  • Александр

    РУЧНОЙ лев

    22.10.2025

  • Москвич1985

    При всем неодназначном отношении к Дзюбе, нельзя не отметить то, что много выжал из своего таланта. Артем был успешен и на клубном, и на международном, и на индивидуальном, и даже на медийном уровне. Единственное, что не удалось Дзюбе - так это игра за рубежом. Может, еще позовут его в какой-нибудь не топовый чемпионат, и этот пробел будет вополнен. Нет - не страшно. Думаю, Дзюба после окончании карьеры будет все равно на виду. Например, пойдет в Медиалигу и в эксперты на Матч-ТВ.

    22.10.2025

  • Михаил 888

    Лев Саломонович Дзюба -а что по моему звучит.Уж точно лучше Артемки.

    22.10.2025

  • hаnt64

    Ну какой он лев, скорее - розовый кролик!

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    Басня. Лев и осёл. Лев и осел решили жить вместе и отправились на охоту. Пришли они к пещере, где были дикие козы, и лев остался у входа, чтобы подстеречь выбегающих коз, а осел забрался внутрь и начал голосить, чтобы напугать их и выгнать. Когда лев переловил уже немало коз, вышел к нему осел и спросил, славно ли он бился и хорошо ли гнал коз. Ответил лев: "Еще бы! Я и сам испугался, кабы не знал, что ты - осел". Так многие выхваляются перед теми, кто их отлично знает, и по заслугам становятся посмешищем. Если что я не называла Тедеева ишаком, это Ваши домыслы))

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    Не , ну а чего, Лев Кассиль был норм писатель, про футбол писал и вратарей)) Если честно , то не читала, только фильм смотрела, а так "Кондуит и Швамбранию" читала...Ну а Лев Яшин вообще вне конкуренции...А дзюба, уж с большой буквы не хочу его величать, хоть это и неграмотно)) Так он просто артёмка или артемон)) Лев Артемон, это смешно...Ну ладно, Бонифаций, Чандр или Сигизмунд))

    22.10.2025

  • Gordon

    Если Тедееву просто кажется, что Дзюба лев, то у самого Дзюбы всё ещё хуже - он сам себя львом вообразил...

    22.10.2025

  • Gordon

    В какой палате у нас львы?

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    ХЕромантией))

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    В детстве любила мульт, про льва, "Каникулы Бонифация" он в цирке выступал и веселил детей)) Точно дзюба...Лев Чандр был в "Чебурашке" Сначала в жизни Крокодила Гены появилась девочка Галя, затем Чебурашка, затем они завели себе щеночка Азмуна, а последним пришел лев Чандр, который и подружился с щенком.:joy::rofl:

    22.10.2025

  • Russpiel

    Тедеев увлекается астрологией?

    22.10.2025

