Тренер «Акрона» Тедеев назвал недопустимым поведение судьи в матче против «Спартака»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал поведение судей Алексея Сухого и Егора Егорова, которые работали на матче 25-го тура РПЛ между тольяттинцами и «Спартаком» (2:3).

Сухой был главным арбитром встречи, Егоров — резервным судьей.

«Нас огорчило это поражение, мы его не заслужили. Впервые огорчило — я обычно никогда к судьям не лезу — но это не тот случай, когда нужно вот таким образом судить, когда есть спорные эпизоды, когда нападающий владеет мячом.

Или когда резервный судья может резко высказываться в сторону моих футболистов — это просто показывает воспитание человека. Так разговаривать с моими игроками никому не позволено. Судья должен быть интеллигентным, а это какой-то колхоз. Я сделал замечание арбитру. Это недопустимо — он орал в сторону моего футболиста, срывая глотку», — сказал Тедеев.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.

Перед матчем стало известно, что клуб решил продлить контракт с главным тренером Зауром Тедеевым на два года.