Тренер «Акрона» Тедеев назвал заслуженным выход команды в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал «СЭ» выход команды в РПЛ.

«Эмоции у нас положительные. Мы сделали большой шаг в развитии клуба и футбола в нашем регионе. Мы очень рады первому выходу клуба в РПЛ. Сейчас команда празднует успех. Считаю, что результат по итогам стыковых матчей абсолютно заслуженный, мы очень рады выходу в РПЛ», — сказал Тедеев «СЭ».

В субботу, 1 июня, «Акрон» дома проиграл «Уралу» (1:2) во втором стыковом матче, однако вышел в РПЛ благодаря победе в первой встрече со счетом 2:0.

Команда из Тольятти впервые в своей истории сыграет в чемпионате России.