22 октября, 11:35

Тренер «Акрона» Тедеев не будет уговаривать Дзюбу не завершать карьеру

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры нападающего Артема Дзюбы.

— Будете ли вы уговаривать, чтобы Дзюба не завершал карьеру?

— Я поддержу любое его действие, потому что очень его уважаю и люблю.

— Летом Артем признавался, что хотел бы стать тренером.

— Я ему этого желаю. Но на сегодняшний день он должен сделать все от себя зависящее, чтобы помочь «Акрону», и он это сделает.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо «Акрона», он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану Демирспор» и «Локомотив».

В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

69

  • Black72

    Если есть силы играть, то пусть играет. Главное, что бы пользу команде приносил

    25.10.2025

  • mikeV

    Можно проверить - есть же видео

    24.10.2025

  • AlexCS4

    А кто говорил о тренерстве? :) Артем еще напом потянет неплохо. Да и такой авторитет в раздевалке дорогого стоит.

    24.10.2025

  • hottie

    На месте Тедеева (впрочем как и любого другого тенера) вообще лучше не подпускать этого Микеле ближе, чем на 100 метров.

    22.10.2025

  • Garryman

    Оставьте его в покое! Дзюба Мудандзян брал! Все видели!

    22.10.2025

  • Valekka

    Предводитель ху..сов!Ты еще сп..ой не захлебнулся?! Чем занят : "Ж..па по вызову?" В скольких кастингах шлюх поучавствовал? Мама за ручку отводит или сам ходишь?!

    22.10.2025

  • Garryman

    Тем не менее - из 14 голов Акрона у Дзюбы 4+2. Почти по Грибоедову: "Кто забивает гол, пасы кто раздает? Артем Сергеич! Да! Вы, нынешние, - ну-тка!"

    22.10.2025

  • Garryman

    Скольких вратарей этот клоун развлек! Скольким этот порноактер воткнул!

    22.10.2025

  • Garryman

    Профессор Преображенский переспросил бы: - Не будет уговаривать не завершать? Уточните, кто на ком стоял?

    22.10.2025

  • Заполярье

    Говорят что Дзюба не настоящий? Врут, наверное...:relieved:

    22.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Калека,ты крут как яйца геев Грэга.Иди сделай минет соседскому ишаку.

    22.10.2025

  • Робин из Локсли

    А мы с тобой уже на ты ? Вероятно я имел тебя сзади. Лица твоего не припоминаю .

    22.10.2025

  • marchela13

    Ты придурок или больной?

    22.10.2025

  • Фобия

    Я Ленина даже видел! На экскурсию, в мавзолей возили, раньше...:relaxed:?

    22.10.2025

  • Valekka

    Долбо.б!Бисер для своих свиней береги,а высеры заканчивай.Говно твоё уже весь СЭ затопило.Будь регистрация по данным,язык бы в ж..е держал,чепушила!!

    22.10.2025

  • Немальчиш

    заголовок как всегда ог(гов)нище

    22.10.2025

  • merniloskut

    Зюбе тренером нельзя - задрочит!

    22.10.2025

  • ёzhic8

    К чему вообще был этот вопрос? Почему не спросили - будет ли он неуговаривать, скажем - Федорищева

    22.10.2025

  • Aprel

    Дикие люди, дети Ку-клукс-клана! :face_with_monocle::weary::pensive:

    22.10.2025

  • Заполярье

    Комитет сената США намерен принять три антироссийских законопроекта.Первый законопроект предполагает внесение России в список «государств-спонсоров терроризма», второй-введение экономических санкций против Китая, а третий-передачу Киеву каждые 90 дней хранящихся в США российских активов. В предложении сенаторов, указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товарыв. СМИ РФ. -------------------------------------------------------------------------------- Ну-у-у, тупые! Они даже не понимают, что санкции нам-только на пользу! Путин врать не будет, Он Ленина помнит...:sunglasses::money_mouth::relieved:

    22.10.2025

  • Aprel

    Через год проведёт ребрендинг - "Потные ладошки"!:yum:

    22.10.2025

  • Фобия

    Скоро по всей стране, откроются мужские медклиники - "У Артёма"! Болельщикам Спартака скидки до 81 %! Круглосуточно, ёпть...Какой тренер? Бизнесмен с большой буквы, подрастает! :money_mouth::money_mouth::money_mouth::rofl:

    22.10.2025

  • Aprel

    Вдруг завёлся простатит? Дзюба быстро вылечит! :face_with_monocle::money_mouth::rofl:

    22.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я в плену не был и не есть ни у кого

    22.10.2025

  • mikeV

    Так если верить заголовку - Тедеев именно это и собирается делать. СЭ опять ступил...

    22.10.2025

  • Valery Petrukhin

    Я не понимаю: у нас вообще нет профессиональных спортивных журналистов??? Желтушный заголовок не соответствует словам тренера!!!

    22.10.2025

  • sb1006

    Микеле, посмотри сколько Дзюбе лет, прежде чем задавать свой глупый вопрос.

    22.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Инга,Топчик сказал,что ты была в плену в подвале у гея Лапсика.

    22.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Настучи калеке руем по-лбу.

    22.10.2025

  • Vitamin007

    Очередная журналистская белеберда.....

    22.10.2025

  • Ivan Ivanov

    Калека,ты хочешь отдаться дзюбе.факт.

    22.10.2025

  • mikeV

    Ну, ему туда ещё не скоро, там очередь огромная, из великих имён - Клопп, Маур, Мостовой, Черчесов... Им всем минимум по году надо отработать...

    22.10.2025

  • Gordon

    Мой юный друг, те люди, которые реально на что-то способны, в интернете так не самовыражаются ;-) Засим прощаюсь, бисер кончился )

    22.10.2025

  • Valekka

    Говорящее изделие №2. Стоя напротив меня отосрёшь в штаны даже то,что не ел, прошмандовка дешёвая!

    22.10.2025

  • Gordon

    Интернетных трусишек спросить забыл ;-)

    22.10.2025

  • Gordon

    О, и переход на личности, причём дебильный. Ну кто бы сомневался:))))))) А если серьёзно, то герои спорта - это Андрей Чемеркин; борец Мишин; гандбольные сборные, выигрывавшие ОИ; волейболисты, которые на ОИ с 0:2 ушли и бразильцев обыграли, а не этот понторез, который изволил назабивать кучу голов всякой хреновне и ничего со сборной не добиться.

    22.10.2025

  • Valekka

    Никак не угомонишься,го.дон??!!

    22.10.2025

  • Робин из Локсли

    Ну да, тебя забыл. Ты не хохол, ты еврей.

    22.10.2025

  • Gordon

    :)))))) Либерашка о патриотизме рассуждает:) Анекдот:)))))

    22.10.2025

  • Gordon

    Русик, возвращайся в подворотню ;-)

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    Пизпец, главное что дзюба из чмартаговской школы. ДА, НЕТ УЖЕ ДАВНЫМ _ДАВНО чмартаговской школы нет ее. У, чмартага и тренеров для этой школы НЕТ !!! Есть аблацкали, тедески и даянки-хряки. Все твои школы и прочая лабуда в ПРОШЛОМ, очнись.

    22.10.2025

  • Робин из Локсли

    Хейтить лучшего бомбардира за всю историю российского футбола, могут только хохлы! Для настоящих патриотов России, Артём навсегда останется героем спорта!

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    Врядли , все перечисленные титулы дзюбо, помогут ему стать уважаемым и любимым футболистом. Ну, не стал и не станет.

    22.10.2025

  • Дед Пихто

    В тренеры можно, будет в как в нашей раше тренером газмяса.

    22.10.2025

  • Фобия

    Чувствуется назревает казус белли! Начало...:money_mouth::money_mouth::money_mouth::face_with_monocle::sunglasses::rofl:

    22.10.2025

  • Заполярье

    Дзюба будет играть до 2036 года и точка! Это даже не обсуждается! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    22.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Почему мужиков не доверит?

    22.10.2025

  • Don Alex

    Поддерживаю. Сперва вчитался, пытался понять что написано, откинул обе "не", получил "... будет уговаривать завершить карьеру". А в тексте реально другой смысл.

    22.10.2025

  • Slim Tallers

    Пока Дзюба приносит пользу,пусть играет,сколько здоровья хватит. Учитывая,что уровень чемпионата не высокий.скорости не высокие,год-другой ещё можно попылить.

    22.10.2025

  • Gordon

    Он так и так говном плещет во все стороны)

    22.10.2025

  • Gordon

    Если человек ведёт себя эмоционально, - из этого не следует, что он только мотиватор. На одной мотивации далеко не уехать.

    22.10.2025

  • Овечкин

    Напрасно так думаете. Дзюба - тонкий футболист, со спартаковсой школой. Поиграл под руководством многих тренеров. Он прекрасно разбирается во всех футбольных нюансах, не только в области мотивации.

    22.10.2025

  • Кабанчик

    Дзюба не тренер, а порноактер, или клоун в цирке

    22.10.2025

  • Belousov

    Тут надо скорее уговаривать заканчивать, потому что на поле и раньше передвигался в вразвалочку, а сейчас вообще со скоростью беременной черепахи. А убрать на скамейку - так на говно весь изойдётся.

    22.10.2025

  • traveller09

    На мой взгляд, это беспредел. Форменный беспредел! На месте Артемия Сергеича я б пожаловался...в Гаагу! Да, в неё.

    22.10.2025

  • инок

    Рано ещё Дзюбе о тренерстве думать, пусть доиграет этот сезон.

    22.10.2025

  • mdgrun

    не ровняй!...

    22.10.2025

  • mdgrun

    Тля... недорогая...

    22.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Он его любит...

    22.10.2025

  • Adminni

    Дзюба если будет тренеришкой, то он будет аля Юран - тренер мотиватор, но как тактик врядли.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    На месте Тедеева вообще бы больше не давал интервью этому изданию. Заголовок не соответствует тому, что сказал тренер Акрона.

    22.10.2025

  • marchela13

    Туда его,туда.

    22.10.2025

  • marchela13

    Ты точно с луны свалился. Тренировать детей с такой биографией,я тебя не понимаю. Мужиков ему сразу никто не доверит. Кстати сам имею высшее физ.обр.

    22.10.2025

  • Gordon

    Уговори лучше завершить скорей. Реально задолбал.

    22.10.2025

  • AlexCS4

    Дзюба нужен Спартаку!

    22.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну и что?

    22.10.2025

  • marchela13

    ДРОЧИЛО!

    22.10.2025

