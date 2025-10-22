Тренер «Акрона» Тедеев не будет уговаривать Дзюбу не завершать карьеру

Тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры нападающего Артема Дзюбы. — Будете ли вы уговаривать, чтобы Дзюба не завершал карьеру? — Я поддержу любое его действие, потому что очень его уважаю и люблю. — Летом Артем признавался, что хотел бы стать тренером. — Я ему этого желаю. Но на сегодняшний день он должен сделать все от себя зависящее, чтобы помочь «Акрону», и он это сделает. Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо «Акрона», он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану Демирспор» и «Локомотив». В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Valery Petrukhin Я не понимаю: у нас вообще нет профессиональных спортивных журналистов??? Желтушный заголовок не соответствует словам тренера!!! 22.10.2025

Don Alex Поддерживаю. Сперва вчитался, пытался понять что написано, откинул обе "не", получил "... будет уговаривать завершить карьеру". А в тексте реально другой смысл. 22.10.2025

Slim Tallers Пока Дзюба приносит пользу,пусть играет,сколько здоровья хватит. Учитывая,что уровень чемпионата не высокий.скорости не высокие,год-другой ещё можно попылить. 22.10.2025

Gordon Он так и так говном плещет во все стороны) 22.10.2025

Gordon Если человек ведёт себя эмоционально, - из этого не следует, что он только мотиватор. На одной мотивации далеко не уехать. 22.10.2025

Овечкин Напрасно так думаете. Дзюба - тонкий футболист, со спартаковсой школой. Поиграл под руководством многих тренеров. Он прекрасно разбирается во всех футбольных нюансах, не только в области мотивации. 22.10.2025

Adminni Дзюба если будет тренеришкой, то он будет аля Юран - тренер мотиватор, но как тактик врядли. 22.10.2025

SuperDennis На месте Тедеева вообще бы больше не давал интервью этому изданию. Заголовок не соответствует тому, что сказал тренер Акрона. 22.10.2025

AlexCS4 Дзюба нужен Спартаку! 22.10.2025

