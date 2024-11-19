Тедеев о словах Дзюбы про Семака и Галактионова: «Не сомневаюсь, что Артем со мной откровенен»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как относится к словам нападающего команды Артема Дзюбы о его бывших тренерах — Сергее Семаке из «Зенита» и Михаиле Галактионове из «Локомотива».

В ноябре Дзюба в интервью matchtv.ru заявил, что не будет пожмет руку Семаку и Галактионову.

«Безусловно, такие вещи читать тяжело. Но в то же время Артем сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен. Я в этом даже не сомневаюсь. Я ни в коем случае не хочу ни осуждать его в этом мнении, ни тем более поддерживать. Просто хочу сказать, что сегодня я с Артемом, как и с любым другим своим футболистом.

Как-то был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что между мной и Дзюбой сейчас какой-то конфетно-букетный период. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал. У него есть цели и задачи, у меня есть цели и задачи. Они во многом совместные.

Я знаю, насколько он искренен как человек. И то, что у него что-то запало в свое время, что-то осталось внутреннее, скорее всего даже не обида, а злость. Скорее всего, это и есть тот посыл, который он посчитал нужным высказать, — сказал Тедеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за тольяттинцев 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.