Тедеев о словах Дзюбы про Семака и Галактионова: «Не сомневаюсь, что Артем со мной откровенен»

Сегодня, 09:53
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как относится к словам нападающего команды Артема Дзюбы о его бывших тренерах — Сергее Семаке из «Зенита» и Михаиле Галактионове из «Локомотива».
В ноябре Дзюба в интервью matchtv.ru заявил, что не будет пожмет руку Семаку и Галактионову.
«Безусловно, такие вещи читать тяжело. Но в то же время Артем сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен. Я в этом даже не сомневаюсь. Я ни в коем случае не хочу ни осуждать его в этом мнении, ни тем более поддерживать. Просто хочу сказать, что сегодня я с Артемом, как и с любым другим своим футболистом.
Как-то был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что между мной и Дзюбой сейчас какой-то конфетно-букетный период. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал. У него есть цели и задачи, у меня есть цели и задачи. Они во многом совместные.
Я знаю, насколько он искренен как человек. И то, что у него что-то запало в свое время, что-то осталось внутреннее, скорее всего даже не обида, а злость. Скорее всего, это и есть тот посыл, который он посчитал нужным высказать, — сказал Тедеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за тольяттинцев 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)