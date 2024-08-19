Тренер «Акрона» Тедеев раскритиковал судейство после поражения от «Рубина»: «Такие моменты не красят игру»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал судейство матча против «Рубина» (1:2) в 5-м туре РПЛ.

«Акрон» пропустил решающий гол в концовке, отличился форвард казанцев Мирлинд Даку. Забитый мяч засчитали после долгого просмотра видеоповтора — работавший на ВАР Василий Казарцев позвал главного арбитра Егора Егорова к монитору, но последний не изменил решения и засчитал гол казанцев.

«Такие моменты не красят игру, потому что было слишком много эпизодов, которые с точки зрения единоборств и их ведения были немного непонятны в плане решений судей. Поэтому данный мяч, залетевший в наши ворота, по нашему мнению, вследствие офсайда, судьи расценили так, что игрок не принимал активного участия в эпизоде», — цитирует Тедеева «БИЗНЕС Online».

«Рубин» (7 очков) поднялся на восьмое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре казанцы на своем поле примут «Динамо» из Махачкалы (23 августа). «Акрон» на день позже на выезде встретится с ЦСКА.