Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:06

Тренер «Акрона» Тедеев: «Работать с Дзюбой — великая честь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал выступление за команду форварда Артема Дзюбы.

«Является ли трансфер Дзюбы в «Акрон» лучшим этим летом? Артем — это достояние всего российского футбола, на мой взгляд. И то, что приходится работать с таким футболистом, — это великая честь. Он молодец, делает хорошую работу, и благодаря ему наша команда ментальнее становится еще лучше, это очень важно. Для меня это хорошая, правильная ситуация, к которой я пришел. Когда меня спросили, будем ли брать Дзюбу, я ответил: «Конечно!» — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

36-летний нападающий в сентябре подписал контракт с «Акроном». В четырех матчах за тольяттинцев Дзюба забил один гол сделал три голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Фигурист Базин считает, что футболисты заслужили высокие зарплаты
Сегодня
Вчера
Неделя