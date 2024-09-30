Тренер «Акрона» Тедеев: «Работать с Дзюбой — великая честь»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал выступление за команду форварда Артема Дзюбы.

«Является ли трансфер Дзюбы в «Акрон» лучшим этим летом? Артем — это достояние всего российского футбола, на мой взгляд. И то, что приходится работать с таким футболистом, — это великая честь. Он молодец, делает хорошую работу, и благодаря ему наша команда ментальнее становится еще лучше, это очень важно. Для меня это хорошая, правильная ситуация, к которой я пришел. Когда меня спросили, будем ли брать Дзюбу, я ответил: «Конечно!» — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

36-летний нападающий в сентябре подписал контракт с «Акроном». В четырех матчах за тольяттинцев Дзюба забил один гол сделал три голевые передачи.