Тренер «Алании» Гогниев выступил за расширение РПЛ и первой лиги

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил за расширение РПЛ и Мелбет-Первой лиги.

«Мое мнение, чтобы популяризировать футбол в нашей стране, нужно расширять премьер-лигу до 18 команд, а Первую лигу — до 20. Потому что у нас очень много молодых и перспективных футболистов, которым, к сожалению, не дается игровая практика, потому что все играют на результат. А если в высших лигах будет больше команд, то получается, что уже 100 футболистов будут на этом уровне тренироваться и о себе заявлять. Потому что сейчас таких игроков мало», — приводит слова Гогниева Legalbet.

Сейчас в РПЛ играют 16 команд, а в первой лиге — 18.