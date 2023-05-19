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Пискарев: «Директор «Анжи» везет меня в аэропорт и не выдерживает, раскалывается: «Тебя развели как пацана! Эти игры-то проданы уже. За прошлый год...»

Пискарев рассказал о скандальных матчах в «Анжи», где в 2003-м помогал Гаджи Гаджиеву
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о скандальных матчах в «Анжи», где в 2003-м помогал Гаджи Гаджиеву.

— Читали в одном из прежних ваших интервью, как вы в 2003-м замещали Гаджи Гаджиева в «Анжи». А тот соскочил с двух проданных матчей.

— Так и было.

— Давайте в подробностях. Это история занимательная.

— У меня с Гаджиевым были великолепные отношения, когда он работал в РФС и отвечал за косилки.

— Официальная история говорит, что Гаджи Муслимович был научным работником. А не ответственным за косилки.

— Я вам рассказываю, как было на самом деле. Не нашлось для него места, кроме вот этого! Поставили на косилки. Формально. Контакт у нас сложился. Потом я тренировал минское «Динамо», он — «Анжи». Как-то созвонились, говорит: «Давай ко мне помощником». Я согласился.

И вот предстоят две выездные игры: в Липецке и Воронеже. Бежит доктор. Он всегда за Гаджиевым как шнурок бегал: «Тебя Муслимыч зовет. Хочет пригласить с собой!» — «Куда?» — «В гости. К одному миллионеру, содержит ансамбль «Лезгинка».

— Поехали?

— Да. Там столы накрыты. Миллионер говорит: «Давайте выпьем за Муслимыча!» Гаджи негромко: «Саша-то за меня выпьет». Я пригубил. Утром тренировка для тех, кто не играл в предыдущем матче. У основы — баня, массаж. Стоим с Гаджиевым около сетки, переговариваемся. Слышу: «Съезди с ребятами в баню». Хорошо, уезжаю. Возвращаюсь — врач навстречу: «Гаджиева увезли в больницу, что-то с сердцем...»

Меня начинают уговаривать, чтобы стал главным. Раз Гаджиев в больнице.

— Пока ничего криминального.

— Но как-то очень уж настойчиво: «Он же взял тебя помощником!» Приехал его друг: «Гаджи тебя брал, ты должен...» Я еще задумался: что так навязывают-то? Странно! Ладно, отвечаю. Проведу эти игры. Дальше Гаджиев прямо в палату вызывает одну группу игроков, вторую, третью.

— Вас тоже?

— Меня последним. Произносит: «Саш, ребята готовы, все знают, все сделают. Состав такой-то».

— Даже состав назвал?

— Ну конечно! Я в растерянности. Что-то происходит, не пойму что. Вот что они сделают? Что знают? И начинаются чудеса.

— Как выглядело?

— Выходим играть — Тетрадзе пролетает мимо мяча. Другой тоже. Что творится-то? Бах — один нам забивают, второй... Впечатление, будто игроки «Анжи» впервые друг друга видят. Я глазам поверить не могу!

— Понимаем вас.

— Залетели в Липецке 1:2. Едем в Воронеж. Будунов несколько раз один на один с вратарем выскакивает. Уже бить надо, а он с мячом за поле убегает! Исполняй!

— Снова сгорели?

— 1:3. Возвращаемся в Махачкалу. Приходит в мой номер руководитель клуба: «Надо тебе уехать. Закончена наша работа».

— Гаджиев оставался в больнице?

— Да. Директор «Анжи», лысоватый такой, везет меня в аэропорт и не выдерживает, раскалывается: «Михалыч! Тебя развели как пацана!» — «А что такое?» — «Эти игры-то проданы уже. За прошлый год...» Ё! Тут-то в голове у меня все и встало на место. Но я-то здесь при чем? На меня же свалили, что провалил эти матчи, с нулем вернулся!

Евгений Кучеревский и&nbsp;Александр Пискарев. Александр Пискарев: «Сборная России продала игру Гане. Я узнал последним»
ФК Анжи
Гаджи Гаджиев
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