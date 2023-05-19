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Пискарев — о Паршивлюке: «Остался бы правым хавом, карьера была бы поярче»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Паршивлюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал в интервью «СЭ» о защитнике Сергее Паршивлюке, с которым работал в академии «Спартака».

— До «Сибири» вы восемь лет отработали в спартаковской академии.

— С 2005-го по 2011-й. Хорошие были выпуски. Мои ребята до сих пор в РПЛ играют!

— Это кто же?

— Серега Паршивлюк, Андрюша Семенов... Оба 1989-го. Когда пришел в академию, дали мне их в команду со словами: «Потерпи, Михалыч. Этот год у нас вялый. Нужно просто до выпуска довести». В «Спартаке» на пацанов уже махнули рукой. А я возился с ними, объяснял, показывал, проводил теоретически занятия, функционалку подтянул — и мальчишки раскрылись! Уже в следующем сезоне мы выиграли и первенство Москвы, и чемпионат России.

— В Паршивлюка верили? В его карьере столько «вопреки».

— Меня очень удивил его перевод на позицию крайнего защитника. Это Ромащенко в дубле «Спартака» придумал. Не знаю, что ему в голову взбрело. Как фланговый хавбек Паршивлюк интереснее. Работоспособность есть. А в защите-то скорость нужна!

— Паршивлюк — тихоход?

— Не самый быстрый. Остался бы правым хавом — карьера была бы поярче.

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Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Пискарев
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