Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:21

Детский тренер Дзюбы: «Раньше Артем везде был царьком, а теперь работает на благо команды»

Telegram Дзен

Детский тренер нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Александр Шупляков в комментарии для «СЭ» оценил игру россиянина в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).

«Пока еще кольчужка коротка с этим соперником. Еще нужно время, пока то верхом, то низом не дают, на мой взгляд. Но самое главное — он не дергался психологически. Очень неплохо выглядит. У него стиль совершенно другой, но еще нужно время. Нет еще в команде техники и тактики — рановато им на этой кухне с «Краснодаром». Хотелось бы, чтобы Артем не останавливался. Больше нет его эго, раньше то он все время был царьком. Сейчас он передачи делает — это стиль его. Раньше он брал на себя, а сейчас — работает на благо команды, не жадничает», — сказал Шупляков «СЭ».

36-летний россиянин подписал контракт с командой 12 сентября — в последний день летнего трансферного окна в РПЛ. Футболист заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Дзюба отдал в матче против «Краснодара» две голевые передачи. Всего на его счету три результативных паса в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.

Александр Абустин

Артем Дзюба
ФК Акрон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
Гол Лусиано вывел «Зенит» вперед в матче с «Факелом» . Онлайн-трансляция РПЛ
«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ
«Рубин» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Зенит» — «Факел»: воронежцы ведут в счете после первого тайма
Сперцян стал вторым игроком в истории «Краснодара», оформившим дубль в двух матчах РПЛ подряд
«Зенит» — «Факел»: пенальти назначен правильно. За похожий фол был наказан Пике в игре с Россией
Сегодня
Вчера
Неделя