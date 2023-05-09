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Сегодня, 18:22

Первый тренер Дзюбы — о контракте с «Локомотивом»: «Если будут какие-то телодвижения, то Артем может заблудиться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков ответил на вопрос «СЭ», нужно ли нападающему продлевать контракт с московским клубом.

«Кто знает, нужно продлевать Дзюбе контракт или нет. На мой взгляд, у него все получается. Где-то были качели, споткнулся. Но на сегодня это его команда! И команда с ним. Имею в виду в том числе и тренера. Почему бы нет. Думаю, если будут какие-то телодвижения в прямом и переносном смысле, то Артем может заблудиться», — сказал Шупляков «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. За железнодорожников форвард провел 9 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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