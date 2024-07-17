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Сегодня, 19:19

Точилин объяснил, почему «Динамо» ждет тяжелое начал сезона РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что у «Динамо» будет сложный старт в сезоне РПЛ-2024/25.

«Интересно, как они пройдут трансферную кампанию, потому что начало РПЛ будет без латиноамериканцев, а в нападении будет один Тюкавин. А если что-то случится с ним? Как они из этой ситуации будут выходить?

Думаю, руководство поставило задачу быть в тройке. Если Личка приведет «Динамо» снова к бронзе, то это хороший и удовлетворительный результат. Это не регресс, а стагнация», — цитирует Точилина Legalbet.

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Динамо» примет «Факел» 20 июля. 27-го числа команда Марцела Лички сыграет дома с «Локомотивом». 31-го числа бело-голубые отправятся в гости к «Спартаку» на матч группового турнира FONBET Кубка России.

Источник: legalbet.ru
Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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