Кияшко анонсировал подписание Дзюбы в команду РПЛ: «Артем в прекрасной форме!»

Сегодня, 13:05
Тренер третьего номера рейтинга в тяжелом весе Александра Волкова (38-10) Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» оценил форму нападающего Артема Дзюбы.
«Дзюба в прекрасной форме. Ждем, когда объявят следующую команду в РПЛ. Открываю секрет? Конечно, все об этом говорят. Надеюсь, что рано или поздно это случится. И мы снова его увидим на поле!» — сказал Кияшко «СЭ».
36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.