Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:05

Кияшко анонсировал подписание Дзюбы в команду РПЛ: «Артем в прекрасной форме!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер третьего номера рейтинга в тяжелом весе Александра Волкова (38-10) Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» оценил форму нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба в прекрасной форме. Ждем, когда объявят следующую команду в РПЛ. Открываю секрет? Конечно, все об этом говорят. Надеюсь, что рано или поздно это случится. И мы снова его увидим на поле!» — сказал Кияшко «СЭ».

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». На днях футболист заявил, что его новая команда сорвет джекпот.

Артем Дзюба
РПЛ
Александр Волков (единоборства)
5
0
Читайте также
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гафин: «То, что каждый тур происходят скандалы в российском судействе — это очень плохо»