Шпилевский — о частых пенальти в ворота «Пари НН»: «В первую очередь связываю их с нашей нелепостью»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что ему не понравилось в игре команды в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Встреча прошла в пятницу, 31 октября, в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

«Седьмой пенальти в шести матчах, очень обидно. В первую очередь связываю пенальти с нашей нелепостью. Немного недоволен переходами в атаку, но моменты были, иногда футболисты играют без ворот, забывают, что матч состоит из забитых мячей. Но в целом думаю, что ребята показали топовый матч, явная разница в классе, поэтому что-то говорить про ребят нет смысла», — приводит слова Шпилевского ТАСС.

«Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.