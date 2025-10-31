31 октября, 23:10
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что ему не понравилось в игре команды в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Встреча прошла в пятницу, 31 октября, в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
«Седьмой пенальти в шести матчах, очень обидно. В первую очередь связываю пенальти с нашей нелепостью. Немного недоволен переходами в атаку, но моменты были, иногда футболисты играют без ворот, забывают, что матч состоит из забитых мячей. Но в целом думаю, что ребята показали топовый матч, явная разница в классе, поэтому что-то говорить про ребят нет смысла», — приводит слова Шпилевского ТАСС.
«Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.
echo2011
Весь чемпионат свёлся к тому,кто чаше бьёт пенальти.Этак Обляков до лучшего бомбардира турнира дойдёт.
01.11.2025
m_16
Он точно именно это имел в виду?
01.11.2025
oiv1vio
Вот, достойный ответ от тренера, а то, некоторые начинают валить на судей, пытаясь оправдать свою тренерскую несостоятельность.
01.11.2025