31 октября, 23:10

Шпилевский — о частых пенальти в ворота «Пари НН»: «В первую очередь связываю их с нашей нелепостью»

Алина Савинова

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что ему не понравилось в игре команды в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Встреча прошла в пятницу, 31 октября, в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

«Седьмой пенальти в шести матчах, очень обидно. В первую очередь связываю пенальти с нашей нелепостью. Немного недоволен переходами в атаку, но моменты были, иногда футболисты играют без ворот, забывают, что матч состоит из забитых мячей. Но в целом думаю, что ребята показали топовый матч, явная разница в классе, поэтому что-то говорить про ребят нет смысла», — приводит слова Шпилевского ТАСС.

Футболисты ЦСКА Матвей Кисляк, Иван Обляков и&nbsp;Матвей Лукин после гола в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (2:0) 31&nbsp;октября.В день рождения Челестини получил победу и первое место ЦСКА. Две травмы не помешали армейцам

«Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.

Источник: ТАСС
3

  • echo2011

    Весь чемпионат свёлся к тому,кто чаше бьёт пенальти.Этак Обляков до лучшего бомбардира турнира дойдёт.

    01.11.2025

  • m_16

    Он точно именно это имел в виду?

    01.11.2025

  • oiv1vio

    Вот, достойный ответ от тренера, а то, некоторые начинают валить на судей, пытаясь оправдать свою тренерскую несостоятельность.

    01.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Алексей Шпилевский
