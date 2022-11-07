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Сегодня, 16:45

Стрепетов: «Если лидеры дадут гарантию, что продолжат играть за «Зенит» — здорово, но мы должны быть готовы к любому повороту событий»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный тренер Алексей Стрепетов прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

— Геннадий Орлов высказал какое-то свое предположение, это сразу разлетелось по всем СМИ, но уже категорично выступили руководители «Ахмата», которые опровергли информацию о том, что им интересен Чистяков. Безусловно, к мнению Орлова мы всегда прислушиваемся, то в этот раз он создал атмосферу «пожара» в «Зените». И огонь этот нужно потушить, — считает Стрепетов.

— Так стоит ли Чистякову подыскивать новый клуб?

— В «Зените» есть и другие футболисты, которые в раздумьях — оставаться в «Зените» или уходить. Потому что многие из них — кандидаты в сборную России, но не имеют игровой практики, Карпин их из-за этого не рассматривает. Так что ребята будут думать. В этом плане хорошо сказал Аршавин, что «Зенит» построил замок на песке. Прекрасная команда, играют бразильцы, есть Барриос, вся игра строится на них. Но не дай бог, кто-то покинет команду, должен быть фундамент. Как раз из российских футболистов. И сохранение того же Кругового, Сутормина, Мостового, может быть, Прохина вернуть из «Ростова» — это важно. Тема серьезная. Если лидеры дадут гарантию, что продолжат играть за «Зенит» — здорово, но мы должны быть готовы к любому повороту событий, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-pozhar-v-zenite-nuzhno-potushit/
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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