Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:26

Бышовец: «Проблемы судейства — это болезнь, которая требует жестких решений»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец раскритиковал работу судей в РПЛ.

«Без ошибок можно определить худшего игрока чемпионата России на футбольном поле — это наши судьи. Я еще на собственном опыте сталкивался с ними, но не позволяя себе сбиваться на полемику, понимая, что это проблема, которая создает много неудобств. Тут будто дело даже не в качестве, а в предсказуемости их решений. Предсказуемость судейства, особенно в отдельных матчах, не позволяет нам развиваться. Проблемы судейства — это болезнь, которая требует жестких решений», — цитирует Бышовца Legalbet.

В начале ноября РФС отстранил арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой организации до конца сезона-2024/25. Он нарушил дисциплинарный кодекс судьи и инспектора, сделав публичные комментарии в соцсетях.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
Читайте также
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
Группа Тутберидзе провела открытую тренировку перед чемпионатом России
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Черчесов — о коррупционном скандале в РПЛ: «Видимо, Федорищев имеет на руках определенные факты»
Защитник «Спартака» Чернов — о коррупционном скандале: «Хочется, чтобы футбол восторжествовал»
Сантос — о судействе: «Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом»
Гафин: «Иногда складывается впечатление, что футболисты становятся собственностью агента»
Федорищев рассказал о встрече с агентом Андреевым: «Прилетел ко мне в гости, долго говорили про футбол»
Песьяков: «Новости вокруг «Крыльев Советов» немного отвлекают от футбола»
Сегодня
Вчера
Неделя