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Сегодня, 15:36

Бышовец — о Станковиче: «Его профессиональные и человеческие качества объединили игроков «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на слова экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о его вкладе в нынешние успехи московского клуба.

«Про Абаскаля ничего даже не хочется говорить. Так заявлять о себе, когда о тебе больше ничего не говорят. Главное, конечно, что он не потерял уверенность в себе. При этом я не думаю, что эти его слова как-то обесценивают заслуги Станковича. Станковичу на первом этапе не хватало стабильности, но его профессиональные и человеческие качества объединили игроков. Также Станкович очень грамотно использует индивидуальные качества своих футболистов в атаке. В результате этого мы видим, как себя показывают Барко, Угальде и Бонгонда. Эти игроки получили уверенность и свободу в реализации своих сильных качеств», — цитирует Бышовца Legalbet.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. Прошлый сезон красно-белые завершили на пятом месте в чемпионате России.

После 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича занимают третье место в турнирной таблице с 37 очками.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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