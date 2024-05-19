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Сегодня, 07:56

Чернышов считает, что Джикия еще мог принести пользу «Спартаку»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии из клуба.

«Такие вопросы всегда сложные, и на них, наверное, лучше бы ответили тренеры. Они знают, в какой форме игрок, в каком психологическом состоянии. Но у нас не так много в стране высококлассных центральных защитников, а Георгий недавно был и капитаном национальной команды, и капитаном «Спартака», он бы еще мог принести пользу красно-белым. Поэтому тут, мне кажется, неоднозначное решение. Но мы не знаем, какие были разговоры между футболистом, его агентом и руководством клуба», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.

Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами

Источник: Metaratings.ru
Андрей Чернышов
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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