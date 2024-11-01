Сторожук о фильме про Черенкова: «Его надо показывать поколениям и передавать по наследству»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук поделился впечатлениями от просмотра фильма «Федя. Народный футболист» про экс-игрока «Спартака» Федора Черенкова.

Премьера картины состоялась 28 октября в Москве. 31 октября тульская команда организовала коллективный просмотр картины.

«Просмотр, конечно, вызвал восторг лично у меня. Я уверен, у ребят тоже. Так скажем, теория всей жизни показана в этом фильме. Я думаю, его надо показывать поколениям и передавать по наследству.

Непередаваемые эмоции, когда ты видишь трагедию. Понимаем, знаем и помним, что это было. Когда ты видишь это на большом экране, конечно, за душу берет. Равнодушных нет, мы все люди, всегда переживаем за такие события. Конечно, ком в горле, когда дочка письмо написала. Вообще дети — это самое важное в нашей жизни. И видно, что для Федора это был тот крючочек, который спасал его в нужные моменты», — сказал Сторожук.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.