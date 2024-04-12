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Сегодня, 11:50

Сторожук: «Дзюба в «Арсенале»? А почему не Бензема?»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Дзюба? Первый раз от вас слышу. А почему не Бензема? Он сейчас тоже вроде ищет клуб. Таких разговор не было. Мы, наоборот, стараемся отходить от приглашения возрастных футболистов. Как и в случае с Глушаковым — это слухи. Да и уровень зарплат у нас принципиально иной. Мы совсем в другой системе координат», — цитирует Сторожука Metaratings.ru.

Ранее «Чемпионат» сообщал о возможном подписании Дзюбы в случае выхода «Арсенала» в РПЛ.

В этом сезоне 35-летний форвард провел 18 матчей за «Локо» в РПЛ и забил 4 гола.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
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