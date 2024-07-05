Тренер «Атлетико Тальерес» поблагодарил «Зенит» за приглашение на Летний Кубок

Главный тренер «Атлетико Тальерес» Вальтер Рибонетто прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче Летнего Кубка.

«Матч прошел позитивно. Противник очень высокой иерархии, готовая команда. Нам нужно лучше начинать готовиться, чтобы подготовиться к аргентинской лиге. Игроки физически хорошо показали себя против «Зенита», а что касается результата — в следующий раз мы надеемся его улучшить.

«Тальерес» первый раз за 40 лет выезжает из родного города Кордова в сторону Европы. Мы очень благодарны за то, что «Зенит» нас пригласил, и что мы можем участвовать в данном турнире. Очень довольны», — сказал Рибонетто.

В первом матче турнира «Зенит» разгромил «Сочи» (5:2).