Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:25

Тренер «Атлетико Тальерес» поблагодарил «Зенит» за приглашение на Летний Кубок

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Атлетико Тальерес» Вальтер Рибонетто прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче Летнего Кубка.

«Матч прошел позитивно. Противник очень высокой иерархии, готовая команда. Нам нужно лучше начинать готовиться, чтобы подготовиться к аргентинской лиге. Игроки физически хорошо показали себя против «Зенита», а что касается результата — в следующий раз мы надеемся его улучшить.

«Тальерес» первый раз за 40 лет выезжает из родного города Кордова в сторону Европы. Мы очень благодарны за то, что «Зенит» нас пригласил, и что мы можем участвовать в данном турнире. Очень довольны», — сказал Рибонетто.

В первом матче турнира «Зенит» разгромил «Сочи» (5:2).

Футбол
ФК Зенит
1
Обсудить
Читайте также
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
В сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Локомотив» объявил о трансфере Изидора в «Зенит»

Тренер «Атлетико Тальерес» считает, что «Зенит» мог бы выступать в Кубке Либертадорес