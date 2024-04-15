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Сегодня, 23:17

Игнатьев считает, что без Дзюбы и Сулейманова «Локомотив» смотрелся интереснее в игре с ЦСКА

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничью ЦСКА с «Локомотивом» (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Согласен, что в матче с ЦСКА атака «Локомотива» без ярко выраженного форварда смотрелась гораздо острее и интереснее, чем с Дзюбой или Сулеймановым на острие. Миранчук, Пиняев и Глушенков были очень подвижны в этой игре, своими перемещениями они создавали трудности для обороны армейцев», — цитирует Игнатьева Legalbet.ru.

ЦСКА с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набравший такое же количество очков, идет пятым — железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям.

Источник: legalbet.ru
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
Тимур Сулейманов
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