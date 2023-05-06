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РПЛ

Сегодня, 20:30

Игнатьев: «У «Зенита» со «Спартаком» будет трудный и энергозатратный матч»

Галина Глазко
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Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», где сине-бело-голубые могут оформить досрочное чемпионство.

«Решается судьба чемпиона. «Зенит» имеет в своем активе большой запас очков перед «Спартаком» и лучше выстроенную, понятную и внятную игру, которая приносит результат, а также наличие более квалифицированных футболистов. Петербургский клуб добьется победы, чтобы снять все разговоры в очном поединке с красно-белыми. Это будет трудный и энергозатратный матч, нужно много сил вложить в него», — приводит слова Игнатьева портал Betonmobile.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://betonmobile.ru/eks-trener-sbornoy-rossii-uveren-v-pobede-zenita-v-matche-so-spartakom
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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