Игнатьев: «У «Зенита» со «Спартаком» будет трудный и энергозатратный матч»

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», где сине-бело-голубые могут оформить досрочное чемпионство.

«Решается судьба чемпиона. «Зенит» имеет в своем активе большой запас очков перед «Спартаком» и лучше выстроенную, понятную и внятную игру, которая приносит результат, а также наличие более квалифицированных футболистов. Петербургский клуб добьется победы, чтобы снять все разговоры в очном поединке с красно-белыми. Это будет трудный и энергозатратный матч, нужно много сил вложить в него», — приводит слова Игнатьева портал Betonmobile.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.