Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Зырянов — о работе советником гендиректора «Зенита»: «Свадебный генерал. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!»

Зырянов словами «свадебный генерал» объяснил отказ стать советником гендиректора «Зенита»
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Константин Зырянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-полузащитник сборной России, а сейчас главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал, как в этом году несколько месяцев проработал в аппарате генерального директора «Зенита» — советником по молодежному футболу.

— В какой момент поняли, что надо из Питера уезжать — если хотите чего-то достичь в качестве тренера?

— Когда в июне 2022-го подошел к концу контракт с «Зенитом» и мне предложили должность в аппарате генерального директора — советником по молодежному футболу. Знакомые даже из зенитовской структуры говорили: «Нужно работать тренером! Еще посидишь год, два — и все. Про тебя не вспомнят. Да и сам не захочешь».

— Трезво, кстати.

— Может, это и повлияло! Я уже ждал предложения. Не было бы от «Черноморца» — принял бы какое-то другое...

— Мы догадываемся, что такое работа советника. Сидишь дома. Заглядываешь на футбол. Может, изредка позвонят, что-то спросят. А зарплата капает.

— Так и есть. Когда разговаривал с Погореловым, уточнил: «Кабинет-то будет?» «Нет, — отвечает. — У вас, Константин Георгиевич, абстрактное место работы». Я не удержался, воскликнул: «Гениально, Максим Александрович. Гениально! Всю жизнь стремился к такой должности».

— Что про обязанности говорилось?

— Сформулировали так: «Вы должны посещать игры «Зенита-2» и молодежной команды, анализировать, собирать информацию. Следить за футболистами, которые находятся в аренде...»

— Не понравилась вам должность?

— Должность отличная. Свадебный генерал. Ничего не решающий. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!

Зырянов играл за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом России (2007, 2010, 2011/12) и выиграл Кубок УЕФА-2007/08.

Константин Зырянов (слева) и&nbsp;Андрей Аршавин. Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»

Константин Зырянов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Черноморец (Новороссийск)
1
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»
Нобоа поддержал возможное назначение Бердыева главным тренером «Сочи»
Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча
Бюро исполкома включило семь судей в список ВАР на матчи РПЛ
Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»
Капитан «Торпедо» Самсонов уверен, что его команде хватит сил, чтобы остаться в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нобоа поддержал возможное назначение Бердыева главным тренером «Сочи»