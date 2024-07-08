Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Побеждать — всегда хорошо, но мы не ставили задачу выиграть турнир»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче.

«Во-первых, я бы хотел поблагодарить «Зенит» за феноменальную организацию турнира и наше пребывание здесь, в Санкт-Петербурге. Это выше всяких похвал. Понятно, что побеждать — всегда хорошо, но мы не ставили себе задачу выигрывать на этом турнире. Нам было важно укомплектовать команду, чтобы они сыгрались, потому что вы видели, у нас некоторых игроков не хватает, очень много молодых игроков.

И «Зенит», и «Сочи», и «Тальерес» — это феноменальные, замечательные команды очень высокого уровня, поэтому эти победы очень много значат для нас. Мы надеемся, что игры в этом турнире дадут нам определенную поддержку в дальнейшей подготовке к нашему чемпионату и к тем играм, которые у нас пройдут дальше», — сказал Милоевич.

«Црвена Звезда» начнет сезон-2024/25 чемпионата Сербии домашним матчем с «Единством» 20 июля.