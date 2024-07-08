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Сегодня, 22:18

Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов»

Тренер «Црвены Звезды» назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов
Алексей Михайлов
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Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче.

«Без всяких сомнений, «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов. И в России действительно очень сильные турниры, очень сильная лига и очень много хороших команд. Поэтому «Зенит», как чемпион России, — это команда высочайшего уровня. И я уверен, что «Зенит» точно бы прошел групповой этап и играл бы в финальной стадии», — сказал Милоевич.

Ранее сине-бело-голубые обыграли на Летнем кубке «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0).

 
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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