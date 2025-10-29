Челестини — о ЦСКА: «Мы на пределе с июня, потому что многие играют без перерыва»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о физическом состоянии команды. — Вы сказали, что команда на пределе. Что вы имеете в виду? — Я в топе, в порядке. Я летаю. Готов играть. Но мы на пределе, потому что многие футболисты играют без перерыва, вызываются в сборную. Очевидно, что они не отдыхают. Но мы на пределе с июня. — Как проходит ваше обучение русскому языку? — Мой уровень слабый. Я изучаю каждый день новые слова. Но это отдельные слова, трудно стоить предложения. Чем больше буду слушать русскую речь, тем быстрее выучу язык. После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Petr Bitkin Нам нет преград - ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака... Осколок СССР :) Динама сгнила, валера подтвердит :( Пламя души своей, Знамя команды (хи!) своей мы пронесём через миры и века!" Рас уж СССР не состоялся :) 30.10.2025

Petr Bitkin Можно проще: ..., ..., ..., и ... :) 30.10.2025

Petr Bitkin Ща. Я приду. Помогу. Шведой в дявяточку :) 30.10.2025

Бен Ричардс Сынок,товарняки за наши деньги с немотивированными днищами и аутсайдерами мирового футбола, к тому же приезжающими сюда не в сильнейших составах, это больше политические акции, а не футбол, по энергозатратам как обычная тренировка. Захочешь посмотреть интенсивный футбол, смотри матчи АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Лиги Чемпионов, отборочные матчи сборных на чемпионат мира. Там прессингуют и носятся, как угорелые с первой до последней минуты. Наши футболисты, включая ЦСКА так не играют. Поехал Захарян и через несколько игр сломался, до сих пор восстановиться не сможет. 29.10.2025

ША Очнись парень! ЦСКА отдает в сборную больше всех играющих игроков, в команде нет хорошей смены (сравни с др. ведущими командами!) и у них интенсивный атакующий футбол в основном (они не отсиживаются в обороне!) и игроки молодые (не умеют еще рационально распределять силы).! Это ты офанарел в своей необьективности !!! 29.10.2025

Бен Ричардс ЦСКА, как остальные клубы, играет три всего три месяца в среднем 6 матчей в месяц, один раз в 5 дней. От такой типа "перегрузки" професионалы, молодые тренированные люди на которых работает современная спортивная медицина и средства восстановления, дико устали, на пределе, потому что не отдыхают. Они там офанарели от наглости? 29.10.2025