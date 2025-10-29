29 октября, 12:50
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о физическом состоянии команды.
— Вы сказали, что команда на пределе. Что вы имеете в виду?
— Я в топе, в порядке. Я летаю. Готов играть. Но мы на пределе, потому что многие футболисты играют без перерыва, вызываются в сборную. Очевидно, что они не отдыхают. Но мы на пределе с июня.
— Как проходит ваше обучение русскому языку?
— Мой уровень слабый. Я изучаю каждый день новые слова. Но это отдельные слова, трудно стоить предложения. Чем больше буду слушать русскую речь, тем быстрее выучу язык.
После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Petr Bitkin
Нам нет преград - ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака... Осколок СССР :) Динама сгнила, валера подтвердит :( Пламя души своей, Знамя команды (хи!) своей мы пронесём через миры и века!" Рас уж СССР не состоялся :)
30.10.2025
Petr Bitkin
Можно проще: ..., ..., ..., и ... :)
30.10.2025
Petr Bitkin
Ща. Я приду. Помогу. Шведой в дявяточку :)
30.10.2025
Бен Ричардс
Сынок,товарняки за наши деньги с немотивированными днищами и аутсайдерами мирового футбола, к тому же приезжающими сюда не в сильнейших составах, это больше политические акции, а не футбол, по энергозатратам как обычная тренировка. Захочешь посмотреть интенсивный футбол, смотри матчи АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Лиги Чемпионов, отборочные матчи сборных на чемпионат мира. Там прессингуют и носятся, как угорелые с первой до последней минуты. Наши футболисты, включая ЦСКА так не играют. Поехал Захарян и через несколько игр сломался, до сих пор восстановиться не сможет.
29.10.2025
ША
Очнись парень! ЦСКА отдает в сборную больше всех играющих игроков, в команде нет хорошей смены (сравни с др. ведущими командами!) и у них интенсивный атакующий футбол в основном (они не отсиживаются в обороне!) и игроки молодые (не умеют еще рационально распределять силы).! Это ты офанарел в своей необьективности !!!
29.10.2025
Бен Ричардс
ЦСКА, как остальные клубы, играет три всего три месяца в среднем 6 матчей в месяц, один раз в 5 дней. От такой типа "перегрузки" професионалы, молодые тренированные люди на которых работает современная спортивная медицина и средства восстановления, дико устали, на пределе, потому что не отдыхают. Они там офанарели от наглости?
29.10.2025
Степочкин
Так кто вам мешает не отдавать в сборную? Сборная играет бутафорские матчи для победоносного рейтинга Карпина. Причем если посмотреть последние матчи каждого сбора, то увидим что Карпин специально выставляет на последний матч каждого сбора максимальное количество армейцев, чтобы тяжелее было играть в туре РПЛ через пару дней. В позапрошлом сболре это было 7 игроков, в последнем матче с Боливией это было 5 человек, хотя Батраков и Воробьев, ударная сила Локо, просидели весь матч на скамейке. Карпин специально гадит ЦСКА. Пусть честь страны едут защищать чемпионы, чтобы меньше потоом орали как Мусаев, что они играют лучше всех, особенно после сборов сборной.
29.10.2025