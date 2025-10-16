Челестини: «Не чувствую давления из-за первого места в РПЛ»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал состояние команды перед матчем 12-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Не чувствую давления из-за первого места в РПЛ. Вижу довольную и счастливую команду, которая хотела выполнять работу. У нас есть опытные игроки в составе, которые прекрасно знакомы с этим. Лучше быть на первом месте, чем на восьмом. Есть ощущение, что команда горит желанием.

— Есть проблема, что многие игроки участвуют в играх за сборные?

— Мы отдаем много футболистов в сборные, семь человек уезжают в международную паузу. Пять игроков ЦСКА играли за сборную России против Боливии. У «Локомотива» только Баринов. Это скорее не физическая проблема. Когда человек возвращается в клуб, то должен выполнять наши рутинные требования. Это скорее ментальные и психологические проблемы.

Матч против железнодорожников пройдет 18 октября на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.