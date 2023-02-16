Тренер ЦСКА Давидян заявил, что испанский чемпионат подходят под стиль игры Сперцяна

Тренер ЦСКА Мхитар Давидян рассказал, какой чемпионат подходит полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Какой чемпионат подходит под стиль игры Сперцяна? Испанский чемпионат и топ-клубы ла лиги больше всего подходят. Эдуард очень креативный и умный футболист. Думаю, испанский чемпионат — это то, что ему нужно. Даже если брать Англию, то, по моему мнению, Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити». Потому что Хосеп пропагандирует тот футбол, который близок Эдуарду по стилю его игры и интеллекту. Но в «Манчестер Сити» футбол, грубо говоря, не английский. У Гвардиолы он не потерялся бы, а еще больше раскрыл бы свой потенциал», — приводит слова Давидяна Metaratings.ru.

22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.