Тренер ЦСКА Давидян заявил, что испанский чемпионат подходят под стиль игры Сперцяна

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Тренер ЦСКА Мхитар Давидян рассказал, какой чемпионат подходит полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Какой чемпионат подходит под стиль игры Сперцяна? Испанский чемпионат и топ-клубы ла лиги больше всего подходят. Эдуард очень креативный и умный футболист. Думаю, испанский чемпионат — это то, что ему нужно. Даже если брать Англию, то, по моему мнению, Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити». Потому что Хосеп пропагандирует тот футбол, который близок Эдуарду по стилю его игры и интеллекту. Но в «Манчестер Сити» футбол, грубо говоря, не английский. У Гвардиолы он не потерялся бы, а еще больше раскрыл бы свой потенциал», — приводит слова Давидяна Metaratings.ru.
22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.