23 октября, 16:53

Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ

Руслан Минаев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера ЦСКА Фабио Челестини на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

«За систематический выход за пределы технической зоны главный тренер команды гостей Фабио Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей, это пятое нарушение в сезоне. Его помощник Манель Эспосито — на 10 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости» главу комитета Артура Григорьянца.

ЦСКА после 12 туров набрал 24 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. В 13-м туре армейцы примут «Крылья Советов» 25 октября.

Источник: РИА
6

  • oiv1vio

    Ничего подобного. Кто не согласен с судейством может подать жалобу в ЭСК.

    23.10.2025

  • Slim Tallers

    КДК на хозрасчёте. Нужно установить фотоловушки и видеокамеры,как у ГАИ, для автоматической фиксации. А если ещё и гаишника поставить,так штрафы можно собирать прямо на месте.

    23.10.2025

  • Правдобур

    И поделом! Ведь РФС Запрещал возмущаться судейством За госкоманды Газпрома, Лукойла, РЖД....))

    23.10.2025

  • ровнов

    У КДК деньги кончаются? На подарки, к Новому Году собирают?

    23.10.2025

  • AlAr

    Только такою причину мог придумать КДК))

    23.10.2025

