Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера ЦСКА Фабио Челестини на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

«За систематический выход за пределы технической зоны главный тренер команды гостей Фабио Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей, это пятое нарушение в сезоне. Его помощник Манель Эспосито — на 10 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости» главу комитета Артура Григорьянца.

ЦСКА после 12 туров набрал 24 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. В 13-м туре армейцы примут «Крылья Советов» 25 октября.