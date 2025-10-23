23 октября, 16:53
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера ЦСКА Фабио Челестини на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре РПЛ.
«За систематический выход за пределы технической зоны главный тренер команды гостей Фабио Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей, это пятое нарушение в сезоне. Его помощник Манель Эспосито — на 10 тысяч рублей», — цитирует РИА «Новости» главу комитета Артура Григорьянца.
ЦСКА после 12 туров набрал 24 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. В 13-м туре армейцы примут «Крылья Советов» 25 октября.
oiv1vio
Ничего подобного. Кто не согласен с судейством может подать жалобу в ЭСК.
23.10.2025
Slim Tallers
КДК на хозрасчёте. Нужно установить фотоловушки и видеокамеры,как у ГАИ, для автоматической фиксации. А если ещё и гаишника поставить,так штрафы можно собирать прямо на месте.
23.10.2025
Правдобур
И поделом! Ведь РФС Запрещал возмущаться судейством За госкоманды Газпрома, Лукойла, РЖД....))
23.10.2025
ровнов
У КДК деньги кончаются? На подарки, к Новому Году собирают?
23.10.2025
AlAr
Только такою причину мог придумать КДК))
23.10.2025