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Сегодня, 14:58

Федотов — о трансферах ЦСКА: «Великолепно. Нет лишних, посторонних людей»

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал итоги трансферного окна для армейцев.

— Как выше настроение теперь, когда трансферный период закрылся?

— Великолепно. Нет лишних, посторонних людей. Есть обойма. Как настроение? Работа продолжается, сезон продолжается. Горевать нет времени. И это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперед, — отметил тренер в эфире канала «Матч Премьер».

15 сентября директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что трансфер защитника «Сан-Пауло» Велингтона сорвался из-за проваленного медосмотра.

Также 31 августа армейский клуб подтвердил информацию о том, что офис «Ред Булл» заблокировал трансфер защитника Капишабы.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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