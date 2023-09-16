Федотов — о трансферах ЦСКА: «Великолепно. Нет лишних, посторонних людей»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал итоги трансферного окна для армейцев.

— Как выше настроение теперь, когда трансферный период закрылся?

— Великолепно. Нет лишних, посторонних людей. Есть обойма. Как настроение? Работа продолжается, сезон продолжается. Горевать нет времени. И это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперед, — отметил тренер в эфире канала «Матч Премьер».

15 сентября директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что трансфер защитника «Сан-Пауло» Велингтона сорвался из-за проваленного медосмотра.

Также 31 августа армейский клуб подтвердил информацию о том, что офис «Ред Булл» заблокировал трансфер защитника Капишабы.