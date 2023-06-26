Федотов — о словах Заремы: «Когда тебя безосновательно называют провокатором, это хорошо. Значит, боятся!»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» отреагировал на слова жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, обвинившей его в сознательной провокации форварда красно-белых Александра Соболева со стороны защитника красно-синих Виллиана Роши в московском дерби (1:2) в 28-м туре РПЛ.

— Зарема Салихова, которая вас явно не очень любит, сказала: «Федотов славится провокациями. Думаю, вывести Соболева из себя — его установка». Скажите честно, вы говорили Роше что-то подобное?

— Все, что я сказал Виллиану, произошло после игры, и суть в том, что он красавец. Зная себя как футболиста, понятия не имею, чем бы это закончилось, окажись я на его месте. Потому что со стороны я мог показаться спокойным, но по молодости чувство справедливости меня просто взрывало. После импульсивных поступков провокационного порядка со стороны соперника порой не мог сдержаться. На это Роша мне ответил, что два года назад, скорее всего, сделал бы то же самое. У меня никогда нет установок кого-то провоцировать. Но это хорошо — когда тебя без реальных оснований называют провокатором. Значит, боятся.

— Вы считаете это жесткой критикой в свой адрес или, наоборот, воспринимаете как комплимент?

— Конечно, как комплимент! Другое дело, что в стремлении к результату не должно быть подлости или унизительных действий. А на мелочах строится вся работа, вся подготовка. Думаю, любой хороший тренер должен использовать все детали ради победы.

— Вы сами поработали бы с таким форвардом, как Соболев, если бы теоретически была такая возможность? И как подняли бы его уровень самоконтроля?

— Не знаю Александра лично и не могу сказать, где корень его повышенной агрессивности. Но он же еще молодой футболист. Вспоминая себя, понимаю, как захлестывает желание победить. И Виллиан сказал, что вопрос закрыт и у него нет никаких претензий к Александру, — сказал Федотов «СЭ».

В матче 28-го тура РПЛ Соболев получил прямую красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес Виллиана Роши. Сам бразилец также был удален с поля, но после игры решение о его удалении было признано ошибочным.

ЦСКА с 58 очками финишировал на втором месте в чемпионате России в прошедшем сезоне. Кроме того, армейцы стали победителем FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

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