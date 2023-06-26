Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:50

Федотов — о словах Заремы: «Когда тебя безосновательно называют провокатором, это хорошо. Значит, боятся!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» отреагировал на слова жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, обвинившей его в сознательной провокации форварда красно-белых Александра Соболева со стороны защитника красно-синих Виллиана Роши в московском дерби (1:2) в 28-м туре РПЛ.

— Зарема Салихова, которая вас явно не очень любит, сказала: «Федотов славится провокациями. Думаю, вывести Соболева из себя — его установка». Скажите честно, вы говорили Роше что-то подобное?

— Все, что я сказал Виллиану, произошло после игры, и суть в том, что он красавец. Зная себя как футболиста, понятия не имею, чем бы это закончилось, окажись я на его месте. Потому что со стороны я мог показаться спокойным, но по молодости чувство справедливости меня просто взрывало. После импульсивных поступков провокационного порядка со стороны соперника порой не мог сдержаться. На это Роша мне ответил, что два года назад, скорее всего, сделал бы то же самое. У меня никогда нет установок кого-то провоцировать. Но это хорошо — когда тебя без реальных оснований называют провокатором. Значит, боятся.

— Вы считаете это жесткой критикой в свой адрес или, наоборот, воспринимаете как комплимент?

— Конечно, как комплимент! Другое дело, что в стремлении к результату не должно быть подлости или унизительных действий. А на мелочах строится вся работа, вся подготовка. Думаю, любой хороший тренер должен использовать все детали ради победы.

— Вы сами поработали бы с таким форвардом, как Соболев, если бы теоретически была такая возможность? И как подняли бы его уровень самоконтроля?

— Не знаю Александра лично и не могу сказать, где корень его повышенной агрессивности. Но он же еще молодой футболист. Вспоминая себя, понимаю, как захлестывает желание победить. И Виллиан сказал, что вопрос закрыт и у него нет никаких претензий к Александру, — сказал Федотов «СЭ».

В матче 28-го тура РПЛ Соболев получил прямую красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес Виллиана Роши. Сам бразилец также был удален с поля, но после игры решение о его удалении было признано ошибочным.

ЦСКА с 58 очками финишировал на втором месте в чемпионате России в прошедшем сезоне. Кроме того, армейцы стали победителем FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

Полностью интервью Владимира Федотова читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Зарема Салихова
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский хоккеист-революционер изменил НХЛ. Радужные джерси на разминках теперь под запретом
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Глава МО Украины Резников предсказал сильные перемены в конфликте с Россией
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль уже приступил к работе, а легионеры вернутся согласно графику

Свищев считает, что ФИФА и УЕФА не поддадутся на призыв Украинской ассоциации футбола