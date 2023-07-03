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Сегодня, 04:13

Тренер ЦСКА Фоменко не удивлен игрой Малкома

Сергей Разин
корреспондент
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Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением об игре форварда «Зенита» Малкома.

— Кто удивил в минувшем сезоне? Из команд — «Ростов», наверное, — приводит слова Фоменко Sport24. — А взять «Зенит» — никто не удивил!

— Малком заиграл в полную мощь.

— Они же не брали 20-летнего мальчика за бесплатно — авось выстрелит. Или Пиняев: все же понимают сильные стороны и за что такие деньги отдал «Локомотив».

В минувшем сезоне Малком провел 33 матча, в которых забил 26 голов и отдал 9 результативных передач. Бразилец был признан лучшим футболистом чемпионата России в сезоне-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-02-fomenko-o-malkome-ne-udivil-zenit-zhe-ne-bral-20-letnego-malchika-za-besplatno-avos-vystrelit
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
0
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