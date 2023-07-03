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Фоменко о судействе: «Есть правила дорожного движения. Там же не говорится: «На усмотрение гаишника»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер ЦСКА Олег Фоменко оценил судейство в чемпионате России.

«Мы часто дискутируем с судьями: «Дайте нам четкие правила игры!» Вот есть правила дорожного движения. Там же не говорится: «На усмотрение гаишника». Или в шахматах было бы: «На усмотрение судьи!» Такого нигде нет. Такая рука — фол, такая — нет. Или, условно, любая рука — фол. Или еще такой диалог мне нравится: «Это не пенальти». — «Почему? А если такая ситуация в центре поля — это же фол?» — «Да, но за такой фол пенальти не дают». Подмена понятий.

Не буду называть имя судьи. У нас в штрафной фол, ставит пенальти. Ладно. Следующая игра, ровно такой же фол — пенальти не ставит. «Нет, там по-другому было!» А фол один и тот же, момент один и тот же, судья тот же. Потом другой арбитр. Одна и та же ситуация, но нам свистит фол, дает желтую, а в другой игре — нет, даже фол не свистит. И это ведущие, топовые рефери!» - приводит слова Фоменко Sport24.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-02-trener-tsska-o-sudyakh-yest-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-tamzhe-ne-govoritsya-na-usmotreniye-gaishnika
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
0
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