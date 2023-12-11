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Сегодня, 16:38

Тренер ЦСКА Искаков прокомментировал уход Медины в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член тренерского штаба ЦСКА Мурат Искаков высказался о ситуации с уходом экс-полузащитника армейцев Хесуса Медины в «Спартак».

«Хесус — своеобразный, но хороший парень. И когда человеку предлагают настолько выгодные условия... Понятно, есть противостояние ЦСКА и «Спартака», но он иностранец. И мы понимали: если отклоним это предложение, потеряем Медину как футболиста», — цитирует Искакова Sport24.

26-летний парагваец в летнее трансферное окно перешел из ЦСКА в «Спартак». С того момента он провел за красно-белых 18 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Источник: Sport24
Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мурат Искаков
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