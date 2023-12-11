Тренер ЦСКА Искаков прокомментировал уход Медины в «Спартак»

Член тренерского штаба ЦСКА Мурат Искаков высказался о ситуации с уходом экс-полузащитника армейцев Хесуса Медины в «Спартак».

«Хесус — своеобразный, но хороший парень. И когда человеку предлагают настолько выгодные условия... Понятно, есть противостояние ЦСКА и «Спартака», но он иностранец. И мы понимали: если отклоним это предложение, потеряем Медину как футболиста», — цитирует Искакова Sport24.

26-летний парагваец в летнее трансферное окно перешел из ЦСКА в «Спартак». С того момента он провел за красно-белых 18 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.