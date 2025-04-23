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Сегодня, 12:25

Тренер ЦСКА Николич: «Важно быть выше любой команды, в том числе и «Спартака»

Александр Абустин
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил, может ли результат в матче с «Крыльями Советов» (1:1) сказаться на игре команды со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России.

— Осечка с «Крыльями» не будет давить на вас?

— Да, я был очень злой после этой игры. Я не видел, что мы уступили по игре. То, что я видел, все, что они сделали, — это забили гол, который мы им подарили, так что они должны сказать спасибо. Мы не додержали концентрацию до конца.

— Насколько для вас важно быть выше «Спартака» в конце чемпионата?

— Важно быть выше любой команды, в том числе и «Спартака». У них и у нас сложные игры, мы потеряли 2 очка против «Крыльев», они потеряли 3 очка против Махачкалы.

ЦСКА сыграет против «Спартака» в субботу, 26 апреля.

Армейцы с 48 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 50 баллами располагаются на строчку выше.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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