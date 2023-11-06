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Сегодня, 14:53

Тренер ЦСКА Фоменко: «Файзуллаев проделывает большой объем работы, он прекрасно развивается»

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Тренер ЦСКА Олег Фоменко оценил игру вингера красно-синих Аббосбека Файзуллаева.

«Он хороший футболист, большой молодец. Аббос проделывает большой объем работы, много пользы приносит команде. Файзуллаев — молодой парень, прекрасно развивается. Что ему боженька даст, так он и будет развиваться», — цитирует Фоменко «РБ Спорт».

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года из «Пахтакора». За красно-синих футболист сыграл 13 матчей. В них 20-летний игрок забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач.

Армейцы идут третьими в чемпионате России, записав на свой счет 24 очка. В следующем туре москвичи встретятся с «Факелом». Игра пройдет 11 ноября в 14.00.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-fomenko-fajzullaev-prinosit-mnogo-pol-zy-tsska-on-bol-shoj-molodets/
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Олег Фоменко
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