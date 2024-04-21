Федотов: «Смогли скомпенсировать удаление самоотдачей, но пропустили два простых гола»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

Специалист отметил, что у армейцев не было недооценки соперника.

«Мы и вдесятером искали свои шансы, нашли его благодаря пенальти. Во втором тайме мы смогли скомпенсировать удаление своей самоотдачей, желанием, упорством, но затем пропустили два довольно простых гола», — цитирует специалиста «Газета.ru».

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» идет 14-м (21).

25 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.