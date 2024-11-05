Личка о стажировке Мостового: «Если у него есть интерес, он всегда может прийти»

5 ноября, 23:54
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал стажировку Александра Мостового в клубе.
«Ко мне приходил Ролан Гусев, спросил про Александра, будет ли возможность прийти. Я сказал, что если у него есть интерес, то он всегда может прийти. Нет проблем. Приходили и другие тренеры, которые делают лицензии», — цитирует Личку ТАСС.
Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок «Сельты» должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.