Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 ноября, 23:54

Личка о стажировке Мостового: «Если у него есть интерес, он всегда может прийти»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал стажировку Александра Мостового в клубе.

«Ко мне приходил Ролан Гусев, спросил про Александра, будет ли возможность прийти. Я сказал, что если у него есть интерес, то он всегда может прийти. Нет проблем. Приходили и другие тренеры, которые делают лицензии», — цитирует Личку ТАСС.

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок «Сельты» должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Гафин: «Мостовой попросил Гусева о стажировке, а главный тренер согласился»
Нино будет готов к «Ахмату», Глушенков — к «Оренбургу»
Лунев пропустит около месяца из-за травмы колена
Жуков о результатах «Спартака»: «Станкович стабилизировал состав, команда стала увереннее играть»
Форварда ЦСКА Мусаева чаще других проверяли на допинг в этом году
Тарханов: «Не считаю, что шесть очков — большой разрыв»
Сегодня
Вчера
Неделя