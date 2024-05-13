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Личка: «Мы доверяем Тюкавину, он может бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»

Владислав Корегин
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре нападающего клуба Константина Тюкавина в последних матчах.

21-летний футболист забивает на протяжении шести матчей РПЛ кряду.

«Тот опыт, который он приобрел за последние три года, придает Тюкавину уверенности в собственных силах. Константин начал сезон хорошо, потом он долго не забивал. Мы ему доверяем. Помню, в какой-то месяц он сидел на скамейке, не выходил в начале. Стараемся работать, подсказывать ему, проводить индивидуальные тренировки. Важен подход футболиста, чего он хочет. Тюкавин старается и делает шаги вперед. Очень рад за него. В матче с «Балтикой» он забил 15 голов, а у Кассьерры 16 мячей. Константин очень близко и может бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ. Он не только забивает, но и отдает, это тоже хорошо», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин отыграл 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в 12 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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