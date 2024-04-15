Личка оценил слова Зидана о тренерской работе: «Не сказал бы, что у футболистов эго выше команды»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» оценил слова французского специалиста Зинедина Зидана о тренерской работе.

— Зидан говорил о тренерской работе: «Чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке, приходится с этим справляться». Столкнулись ли вы с такой проблемой при переходе из «Оренбурга» в «Динамо»?

— Понятно, что в раздевалке была другая атмосфера, не все футболисты начинают играть в стартовом составе. Но должен сказать, что мы между собой разговариваем об этом. Не могу сказать на сегодняшний день, что у кого-то из футболистов эго выше команды. В раздевалке нормальная атмосфера, — сказал Личка «СЭ».

46-летний Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. Контракт чеха с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 23 матчах.