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Сегодня, 16:52

Тренер «Динамо» Личка отметил, что чемпионат России стал более интригующим

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги сезона-2023/24, подчеркнув, что в чемпионате России выросла конкуренция за последний год.

«Лига стала более интригующей. С другой стороны, и сильнее — например, 4-5 игроков «Динамо» поедут играть на Кубок Америки. Да, есть и минусы — мало европейцев, но приезжают латиноамериканцы. Это другая культура игры, — техника, прежде всего. К сожалению, есть большой минус — бан в еврокубках», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Динамо» уступило в гостях «Краснодару» (0:1). В параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и стал чемпионом России в шестой раз кряду. Бело-голубые переместились на третью строчку.

Источник: РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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