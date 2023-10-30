Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:48

Личка — о словах Смолова: «Бутылкой еще ни в кого не попал!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Федора Смолова о том, что специалист может кидаться бутылками во время разговора с командой.

Ранее 33-летний нападающий бело-голубых отметил эмоциональность Марцела Лички, которая помогает взбодрить команду.

«Первый тайм с «Факелом» мне не понравился — мы выходили слишком спокойными. Во втором тайме стало лучше, начали стараться, бегать. Но в футбол играешь не 45 минут, а 90. Например, с «Локомотивом» сыграли неплохо. После матча могу озвучить свое видение команде, покажу моменты, которые нравятся. После игры уже поздно кричать. В перерыве можно, чтобы команда взбодрилась. Такое уже было. Но бутылкой еще ни в кого не попал (смеется)», — сказал Личка «СЭ».

В воскресенье, 29 октября, «Динамо» обыграло «Урал» (2:1) в 13-м туре РПЛ. Бело-голубые прервали 5-матчевую серию без побед в чемпионате России.

«Динамо» с 21 очком поднялось на 4-е место в таблице РПЛ.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
2
Обсудить
Читайте также
Газзаев — о победе ЦСКА над «Краснодаром: «Безупречная игра Акинфеева!»
Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
Шойгу оценил потери Украины в контрнаступлении
Госдеп не пустил дипломатов из России на открытие памятника в Калифорнии
В США отметили недовольство американцев из-за помощи Байдена Киеву
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу
Узбеки за ЦСКА, привет Мухе и первое поражение «Краснодара» в РПЛ
Игрок «Динамо» Бителло рассказал, чем Россия похожа на Бразилию
Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
Агент объяснил слова главного тренера ЦСКА о проблемах Мухина с визой для операции в Германии
Газзаев: «Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение Абаскаля