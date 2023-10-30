Личка — о словах Смолова: «Бутылкой еще ни в кого не попал!»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Федора Смолова о том, что специалист может кидаться бутылками во время разговора с командой.

Ранее 33-летний нападающий бело-голубых отметил эмоциональность Марцела Лички, которая помогает взбодрить команду.

«Первый тайм с «Факелом» мне не понравился — мы выходили слишком спокойными. Во втором тайме стало лучше, начали стараться, бегать. Но в футбол играешь не 45 минут, а 90. Например, с «Локомотивом» сыграли неплохо. После матча могу озвучить свое видение команде, покажу моменты, которые нравятся. После игры уже поздно кричать. В перерыве можно, чтобы команда взбодрилась. Такое уже было. Но бутылкой еще ни в кого не попал (смеется)», — сказал Личка «СЭ».

В воскресенье, 29 октября, «Динамо» обыграло «Урал» (2:1) в 13-м туре РПЛ. Бело-голубые прервали 5-матчевую серию без побед в чемпионате России.

«Динамо» с 21 очком поднялось на 4-е место в таблице РПЛ.