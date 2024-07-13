Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:25

Личка: «Для нас каждый соперник — принципиальный»

Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал «СЭ» о настрое игроков команды на товарищеский матч против «Спартака» (1:1, пенальти 5:4). Встреча прошла 12 июля на «ВТБ Арене».

«Понятно, что это товарищеская игра, но и на «Партизан», и на ОФК мы настраивались хорошо. На стадионе было 16 тысяч человек, и это тоже помогает настроиться на игру. Отлично, что мы провели такие 3 игры на стадионе с болельщиками. Что касается «Спартака», то для нас каждый соперник — принципиальный. Если ты обыгрываешь «Спартак» или «Зенит» — это 3 очка. Если ты выигрываешь у «Факела» — это тоже 3 очка. Поэтому надо стараться выигрывать каждую игру и идти от матча к матчу», — сказал Личка «СЭ».

«Динамо» 20 июля сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

Александр Абустин

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
0
Читайте также
День смородины отметят 14 июля
Источник: «Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта
СК показал видео осмотра квартиры подозреваемой в убийстве ребенка в Перми
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
В Ростовской области произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА
В СМИ рассказали о штурме Израилем лагерей беженцев на Западном берегу Иордана
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Краснодар» нашел замену Алонсо. Диего Коста — крутой игрок с капитанским характером
Личка — о большом количестве фанатов на матче со «Спартаком»: «Они тоже создают атмосферу, это хорошо»
Агент Клаудиньо — о возможном переходе полузащитника в «Фламенго»: «Ничего не решено»
«Факел» подписал договор о сотрудничестве с «Динамо-Брест»
В «Динамо» пожелали Карраскалю победы в финале Кубка Америки
РИА Новости: Илич на следующей неделе подпишет контракт с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Факел» подписал договор о сотрудничестве с «Динамо-Брест»

Агент Клаудиньо — о возможном переходе полузащитника в «Фламенго»: «Ничего не решено»