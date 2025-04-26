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Сегодня, 16:39

Личка: «Динамо» могло обыграть «Зенит»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

«Во втором тайме мы были чуть ближе к победе, чем «Зенит». У Соболева, как всегда, на 92-й минуте был хороший шанс забить второй гол. Я вообще не разговаривал о тактике. То, что меня расстроило с начала игры, в первые 15-20 минут — это наша боязнь и нервозность в ногах. Были ситуации, когда мы принимали мяч, рассматривали две-три секунды — и играли назад на Маричаля или Бальбуэну вместо того, чтобы отдавать сразу на Бителло и включаться в игру, делать ротацию в середине поля. Мы больше стояли на своих позициях, как манекены. В конце первого тайма у нас игра начала набирать хорошую интенсивность. Понятно, что помогает и гол, который ты забиваешь, можно сказать, в раздевалку. Поэтому я в перерыве разговаривал только о ментальной стороне. Я был злой на футболистов из-за того, что они боялись играть равноценную партию с «Зенитом». Никого никогда не надо бояться — ни «Спартака», ни «Зенита». Мы хороши при стандартах, у нас индивидуально хорошие игроки, мы хороши в комбинации, мы умеем забивать голы и в штрафной, и из-за ее пределов. Так чего бояться? Выходите и играйте в футбол. Мы могли и обыграть «Зенит», — сказал Личка на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.

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Марцел Личка
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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