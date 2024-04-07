Личка о чемпионской гонке: «Может произойти все, что угодно»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о чемпионское гонке в РПЛ.

В 23-м туре чемпионата России бело-голубые проиграли дома «Спартаку» (1:2).

«Если «Зенит» победил, значит разница с ними 6 очков — для них это достаточный запас. Но мы принимаем их дома, а еще у них игра с «Краснодаром». Может произойти все, что угодно. Понятно, что сейчас гонка за чемпионство для нас стала сложнее. Нужно смотреть, как минимум, на третье место. Шесть команд идут очень плотно, нужно больше думать о том, как остаться в тройке», — сказал Личка.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице. Лидирует — «Зенит» с 44 очками.