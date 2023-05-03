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Сегодня, 21:47

Пятибратов: «Кто думает, что руководство «Факела» определяло состав, пусть скажет мне это в глаза»

Галина Глазко
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отреагировал на слова Леонида Слуцкого о том, что в клубе из Воронежа основные решения принимает руководство, а не тренер.

«Это не так. На выбор игроков стартового состава никто, кроме главного тренера, влиять не мог. Спортивный блок работает над селекцией, просматривает игроков. Итоговое решение принималось вместе со мной. Без моего ведома футболистов не подписывали. Кто думает, что руководство «Факела» определяло состав, то пусть придет и скажет мне это в глаза. Я бы с удовольствием посмеялся над этим человеком. Если б такое и вправду было, зачем тогда им тренер?» — сказал Пятибратов в интервью Sport24.

Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля, проработав в «Факеле» 2,5 года. Его место занял Вадим Евсеем.

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ, имея 21 очко в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-eks-trener-fakela-slutskomu-kto-dumayet-chto-rukovodstvo-opredelyalo-sostav-pust-skazhet-mne-v-glaza-posmeyus
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
Леонид Слуцкий
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